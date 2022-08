Shopee i Sławomir szykują inwazję. Nowy hicior już sprawia, że krwawią nam uszy

Shopee zdaje się z lubością przekraczać kolejne granice cierpliwości Polaków. Z drugiej strony, w ten sposób skutecznie zapewnia sobie potężny rozgłos i miejsce w naszej wspólnej świadomości. Firma katowała nas już reklamami przerabiającymi "Baby Shark", "Macarenę" czy "Kaczuszki". Ale to nie wszystko, co ma w najbliższym czasie do powiedzenia. Jeśli sądziliście inaczej, to byliście w błędzie. Teraz Shopee przedstawiło pierwszego polskiego ambasadora marki. Wybór jest... dosyć zaskakujący.