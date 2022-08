"Jesteśmy świadomi, że mała część użytkowników nie może odtworzyć "Rodu Smoka" i już pracujemy, aby to naprawić" - stwierdził przedstawiciel HBO Max w oświadczeniu dla The Hollywood Reporter. Nastroje w mediach społecznościowych próbowano załagodzić radami, aby poszkodowani zrestartowali aplikację, włączyli inny serial, a potem spróbowali ponownie z prequelem "Gry o tron". W niektórych wypadkach to rzeczywiście poskutkowało, ale u części osób, problemu nie udało się zlikwidować.