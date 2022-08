Wszystko to zasługa Scotta Mardera. Na 100 proc. nie bylibyśmy w stanie produkować nowych odcinków tak szybko, gdyby nie on. Ja i Justin nie mamy tych umiejętności. Nie byłbym nawet z siebie dumny, gdybym był tak odpowiedzialną osobą. Scott pozwala nam na zachowanie naszego twórczego chaosu, ale jednocześnie pilnuje, żebyśmy trzymali się deadline'ów. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale gdy zatrudniliśmy go do 5. sezonu, to wciąż nie mieliśmy skończonego poprzedniego. Musiał nam z nim pomóc, cały "Odcinek z kadzią z kwasem" został zrobiony pod nadzorem Scotta

- wyjaśnił Dan Harmon.