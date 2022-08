Margaret padła ofiarą gwałtu i ma za sobą próbę samobójczą: "Moja kariera to zaklepywanie ran"

O tym, że została zgwałcona i przez lata mierzyła się z traumą, Margaret opowiedziała Karolinie Sulej w wydanej przez Znak książce "Ciałaczki. Kobiety, które wcielają feminizm". Jej premiera miała miejsce w maju. Jednak dopiero dziś, gdy cały poświęcony wokalistce fragment reportażu trafił do sieci, informacja dotarła do szerszego grona odbiorców. Stało się to zaledwie kilka dni po incydencie w "Dzień Dobry TVN" i kontrowersyjnym występie Margaret w Sopocie, który jednych zachwycił, a innych skłonił do wyrażenia niezadowolenia w sieci.



Margaret swoją karierę rozpoczęła jako szafiarka, a dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Za kulisami sławy wokalistka zmagała się jednak z poważnymi problemami. Rok po tym, jak ogłosiła przerwę w karierze (zrezygnowała wówczas z posady trenerki w "The Voice of Poland"), zmagała się z depresją. Choroba miała związek z traumatycznymi przeżyciami z przeszłości, o których przez wiele lat Margaret nie chciała mówić publicznie.