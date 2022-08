Nie tylko "Ród Smoka" - HBO pochwaliło się nowościami. Są fragmenty The Last of Us!

Biorąc pod uwagę mocną ekipę twórców, "The Last of Us" ma szansę przerwać pasmo porażek i stać się pierwszą naprawdę dobrą aktorską adaptacją gry wideo. Oczekiwania są duże, ale i przesłanki obiecujące. Fragmenty wyczekiwanej ekranizacji tytułu od Naughty Dog i Sony pokazują nam Joela, Ellie i postapokaliptyczną (by nie napisać: zgrzybiałą - wiecie, o co chodzi) rzeczywistość. Neil Druckmann, wiceprezes Naughty Dog, podkreślił na Twitterze, że "niczego jeszcze nie widzieliśmy", dając do zrozumienia, że to dopiero skromny początek mocarnej promocji.



The Last of Us trafi na HBO Max na początku 2023 roku.