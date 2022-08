Gdy internauci odkryli, kto stoi za nazwą profilu, szybko dotarli do informacji, wedługo których żona Mieszczankowskiego, Joanna, pracuje w Kancelarii Prezydenta. Ten fakt i wygrzebane z odmętów Internetu zdjęcie, do którego małżeństwo wraz z córką zapozowało wraz z Andrzejem Dudą, okazał się dla niektórych powodem do nakręcenia afery. Bezczelnemu Lewakowi dostaje się m.in. za hipokryzję i życie z "PiS-owskich pieniędzy".



Osobiście nie jestem przekonany, czy praca partnera lub partnerki musi kłócić się z niechęcią do rządu (zwłaszcza, gdy ten wprowadza do szkół książkę odczłowieczającą ponad 20 tys. urodzonych dzięki osiągnięciom medycyny Polek i Polaków) i działalnością nagłaśniającą jego niegodne działania. Tak czy inaczej, w opinii wielu osób to wystarczy, by odebrać komuś prawo do otwartej krytyki.