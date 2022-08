Świetne seriale na Disney+ dobiegają końca. Najwyższy czas, abyś zaczął je oglądać

Jeśli wymienione przeze mnie tytuły nic wam nie mówią, to najwyższa pora to zmienić. W końcu o "Zbrodniach po sąsiedzku" zrobiło się głośno już dawno temu, bo przy okazji pierwszego sezonu serialu. Wszystko przez to, że od czasu swojej premiery utrzymuje on wynik 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nie, nie wszyscy krytycy wystawiają mu maksymalną notę. Po prostu żaden nie uważa, aby była to produkcja przeciętna lub słaba. I nic dziwnego.