Dlaczego bardziej czekam na "Barbie" niż na nowy film Nolana? Chodzi o zaufanie

Już pierwsze zdjęcia promujące obraz sprawiły, że zapałałem do nich olbrzymią miłością. Aktorzy prezentują się znakomicie, a ich outfity to małe, jaskrawe arcydzieła stylistyczne.



Sam Gosling przyznał, że skrypt do "Barbie" to najlepszy scenariusz, jaki czytał. W jednej z rozmów opowiedział, że zdecydował się wcielić w Kena, gdy w okolicy swojego domu natknął się na tę właśnie lalkę leżącą na ziemi

"twarzą" do dołu, tuż obok wyciśniętej cytryny. Aktor stwierdził, że chce opowiedzieć historię tej postaci, na którą w gruncie rzeczy nikt nie zwraca uwagi i o której nikt nic nie wie. Jej filmowa wersja ma być spłukana, pozbawiona samochodu i dachu nad głową oraz przechodzić bardzo trudny okres w życiu.