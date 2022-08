Zanim jednak doszło do krwawego konfliktu między zwolennikami Rhaenyry Targaryen a sojusznikami jej przyrodniego brata Aegona II, tytułowy Ród Smoka władał Siedmioma Królestwami (sprawa Dorne jest nieco bardziej skomplikowana, ale to nie czas i miejsce na jej omawianie) przez 129 lat. Co istotne, Targaryenowie nie są rodziną wywodzącą się z Westeros. Jeszcze przed upadkiem Valyrii przenieśli się na Smoczą Skałę, a w roku Podboju Aegona Zdobywcy wraz ze swoimi armiami i (przede wszystkim) smokami przybyli na kontynent zarządzany przez siedmiu różnych królów.