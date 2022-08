Polacy zachwyceni - Netflix wreszcie dał nam udaną adaptację! Co jeszcze grzało widzów w tym tygodniu?

"The Good Doctor" powrócił do zestawienia na początku sierpnia i wciąż radzi sobie nieźle. W tym miesiącu w serwisie zadebiutowało 20 odcinków 4. sezonu produkcji, co zagwarantowało jej błyskawiczny comeback do topki. Ten popularny serial medyczny opowiada o wybitnie utalentowanym chirurgu z autyzmem i zespołem sawanta, który trafia do zupełnie nowego szpitala i próbuje wprowadzić w nim swoje nietuzinkowe metody.



Wynik: 59 punktów