Laura nigdy nie wykazywała się zdrowym rozsądkiem. Mówimy przecież o kobiecie, która ożeniła się z własnym porywaczem. Nawet jak na swoje standardy, w "Kolejnych 365 dniach" mocno jednak przesadza. Kiedy Olga chce ją powstrzymać od picia wina do śniadania, główna bohaterka wpada w szał. "Czemu nagle wszyscy lepiej ode mnie wiedzą, czego chcę i potrzebuję?" - wrzeszczy. To jest leitmotiv całego filmu. Protagonistka co chwilę to podkreśla, odtrącając w ten sposób każdego, kto się o nią martwi.