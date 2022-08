W "Beavis and Butt-Head Do the Universe" bohaterowie przenoszą się w czasie. Przez serię absurdalnie-nieszczęśliwych zbiegów okoliczności opuszczają 1998 rok i trafiają do czasów nam współczesnych. Jak możecie się spodziewać, idea politycznej poprawności do nich nie przemawia. Co innego koncepcja białego przywileju. Gdy dowiadują się o jego istnieniu, przez chwilę robią dokładnie to, na co mają ochotę, nie obawiając się konsekwencji. Mike Judge nie pozwala nastolatkom dorosnąć. Dlatego tak film, jak i nowy serial, który zadebiutował chwilę po nim, mają w sobie ten sam urok, co oryginalna produkcja z lat 90. Podobnie rzecz ma się z "Jackass Forever".