Nie znajdziecie piękniejszego finału od "Zadzwoń do Saula". Analiza końcówki spin-offa "Breaking Bad"

Gene Takovic może i nie stał się mordercą z siekierą (chociaż był już blisko moralnego upadku, gdy trzymał kabel od telefonu i zbliżał się do Marion), ale popełnił w życiu wiele zbrodni. Za sprawą ukochanej zdecydował się jednak na przyjęcie kary. Skończył z rolą ofiary, przestał imitować Heisenberga i przyznał, przed światem i samym sobą, że to on go stworzył. Nie chodziło jednak o chełpienie się, jak u Waltera White'a, gdy mówił "I am the one who knocks!".