Na takie fantasy warto było czekać. "Ród Smoka" naprawdę spełnił marzenia fanów "Gry o tron"

I bardzo dobrze, bo priorytetem w oczach scenarzystów powinno być ustalenie emocjonalnego podłoża tej opowieści. To się na szczęście udaje. Do samego Tańca Smoków jest póki co jeszcze daleko, ale przecież "Gra o tron" też nie zaczęła się od Bitwy Bękartów. Na najlepsze smaczki "Rodu Smoka" chwilę będziemy musieli poczekać. Ważne, że będziemy to robić z niecierpliwością i podekscytowaniem, do czego 1. odcinek ewidentnie nastraja. I choć "Ród Smoka" nie pozwala do końca zapomnieć o fatalnym 8. sezonie, to w zasadzie tylko jedna scena zostaje popsuta przez natrętną myśl: "Ta, już ja dobrze wiem, jak to się kończy". To i tak o wiele lepiej niż większość z nas się spodziewała.