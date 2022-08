She-Hulk prześcignęła Deadpoola. Filmy i seriale MCU są coraz wierniejsze komiksom Marvela

Burzenie czwartej ściany to sztuczka stara jak świat w świecie popkultury. Bohaterowie filmów, seriali i sztuk teatralnych potrafią od czasu do czasu odwrócić się w stronę widza i zwrócić bezpośrednio do niego. Przykładów nie trzeba daleko szukać, bo z tego zachowania słynęli Frank Underwood z netfliksowego "House of Cards" oraz Wade Wilson w produkcjach z cyklu "Deadpool" od wytwórni Fox. Nie porywali się na to natomiast bohaterowie filmów i seriali składających się na MCU - aż do teraz, czyli dnia premiery "Mecenas She-Hulk" na Disney+.