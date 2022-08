No i zmarnowałem 2 godziny. Wybieramy filmy zepsute przez zakończenia

"Hancock" swego czasu oferował co nieco naprawdę niezłej rozrywki - to przecież jedna z pierwszych kinowych prób delikatnej dekonstrukcji gatunku superbohaterskiego. To była fajna, humorystyczna droga od znienawidzonego i zgorzkniałego alkoholika do prawdziwego bohatera, gdy wnet pewien twist zmienia cały ton filmu i właściwie odrzuca to, co budowały pierwsze dwa akty. Nagłe skupienie się na perspektywie super-kochanków czyni z "Hancocka" dziwny konstrukt dwóch zupełnie różnych opowieści - przy czym jedna nagle zostaje odrzucona i zastąpiona przez tę drugą. To nie działa.