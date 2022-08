Czarnek najpierw wychwalał podręcznik do HiT. Teraz chce wywalenia oburzającego fragmentu

Uważam, że ponieważ to zostało do tego stopnia skrzywione (...), to ten fragment rzeczywiście mógłby zniknąć. Żeby chronić dzieci poczęte in vitro. O nich nie ma słowa w tym podręczniku, ale skrzywienie tego, co tam jest napisane, po wielu tygodniach od momentu kiedy ta książka jest już na rynku, wyrwanie tego z kontekstu i wstawienie słów, których tam nie ma, to jest rzecz, z której słynie Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Wykorzystał przedmiotowo i instrumentalnie dzieci z in vitro, dlatego rzeczywiście z tego fragmentu należałoby zrezygnować. Korekta zależy od wydawnictwa.