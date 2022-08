Wydali podręcznik do HiT i mówią, że Jan Paweł II jest "ich autorem". Prześwietlamy Białego Kruka

Biały Kruk funkcjonuje na styku publicystyki, działalności wydawniczej skupionej na historii i religii, a także życia politycznego i ideologicznej walki. Trzy pierwsze rzeczy, które od razu uderzają na oficjalnej stronie internetowej wydawnictwa, to Jan Paweł II, reklamy poświęcone podręcznikowi do HiT-u i napisany w skandalizującym stylu news "Zgroza! Legendarny szekspirowski teatr The Globe znieważa postać katolickiej świętej". Jeśli zastanawiacie się co dawno zmarły papież, szkolny podręcznik i wiadomość o przedstawieniu z niebinarną Joanną d'Arc mają ze sobą wspólnego, to odpowiedź brzmi: "Nic". Przynajmniej powierzchownie.