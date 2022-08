Grant Morrison i Darick Robertson zrobili komiks, a SyFy przeniosło go na mały ekran. "Happy'ego!" znajdziecie w naszym kraju na platformie Netflix. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to wiedzcie, że kiedy już się na to zdecydujecie, czeka was niezła jazda. To opowieść o oldschoolowym twardzielu. Nick Sax jest cynicznym alkoholikiem, byłym detektywem i byłym mordercą. Słowem: nie daje sobie w kaszę dmuchać i na każdą sytuację ma gotowego chwytliwego one-linera.