Nie chcecie podręcznika HiT w szkołach? Nauczyciele, wszystko w waszych rękach!

A jak to wygląda w przypadku podręcznika? W końcu możliwość odrzucenia konieczności lektury tej agitki jest bardzo pożądana. I - na całe szczęście - istnieje. Autorami podręczników szkolnych muszą być specjaliści z wybranej dziedziny nauki. W Polsce podręcznik pisze się jednak do konkretnego programu nauczania - tak, by zatwierdziło go Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po reformie edukacji (wrzesień 2017) książki dla klas 1-8 szkoły podstawowej kupuje się z dotacji budżetu państwa, a te dla szkół ponadpodstawowych muszą sfinansować sami rodzice.



Na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, to dyrektor szkoły ustala zestaw podręczników i materiały ćwiczeniowe. A zatem rada pedagogiczna opiniuje zestaw książek, nie podejmuje jednak uchwały w sprawie ich zatwierdzenia. Własne zdanie może przedstawić również Rada Rodziców.