Zwiastun "Wednesday" zapowiada absurdalną dawkę dobrej rozrywki. Wygląda świetnie

W wypuszczonym przez Netfliksa trailerze Jenna Ortega tylko potwierdza, to co, mogliśmy podejrzewać, po pierwszych udostępnionych zdjęciach. Ona urodziła się do roli "Wednesday". W zwiastunie z pełną powagą na swej bladej twarzy staje w obronie brata, wrzucając piranie do basenu pełnego szkolnych mięśniaków, a potem świetnie odnajduje się w tym ewidentnie burtonowskim świecie.