Bo przecież Marvel bywał też gorąco krytykowany za to, że jego filmy traktowały seks jak temat tabu. Choć przecież opowiadały albo o dorosłych ludziach mających swoje potrzeby, albo o napakowanych hormonami nastolatkach. Nie o to chodzi, żeby robić z MCU pornosy (od tego są "The Boys"), ale przecież w "Mecenas She-Hulk" też nie dojdzie do podobnej przemiany. Ważne, by twórcom udało się wypośrodkować superbohaterskie elementy z wątkami poświęconemu zwyczajnemu życiu znajdującemu się gdzieś pomiędzy walką z Thanosem i Doktorem Doomem.



W komiksach podobnych historii nie brakuje (by wspomnieć takie powieści graficzne jak "Vision" i "Mister Miracle" Toma Kinga), więc i na małym ekranie mają swoją rację bytu. Co oczywiście wcale nie gwarantuje, że Marvel Studios zrobi dobry serial. W 4. fazie nie było ich póki co zbyt wielu, a tutaj efekt może pokrzyżować wyjątkowo dyskusyjne CGI.