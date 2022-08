To był najlepszy serial fantasy Netfliksa. Niestety teraz nie jestem w stanie go oglądać

Kiedy kilka lat temu "Locke & Key" wjechał do serwisu Netflix, byłem zachwycony. Ta opowieść była bardzo prosta, bazowała na nie tak do końca oryginalnych pomysłach, ale jednocześnie została poprowadzona tak, że aż chciało się ją oglądać. Punkt wyjścia był bardzo atrakcyjny: trójka rodzeństwa wraz z ich matką wprowadza się do starego rodowego domu, który – jak się wkrótce okaże – pełen jest tajemniczych kluczy. Kto je posiada, może otrzymać jedną, bardzo konkretną umiejętność. Może to być nadzwyczajna siła, kontrolowanie roślin, zdolność do polimorfii i tak dalej.