Maciej Stuhr bał się kłótni w PKP. Teraz pół internetu zachwyca się "skromnością" aktora

Maciej Stuhr opublikował na Facebooku swoje zdjęcie z podróży na plan filmowy w Łodzi. Rzecz w tym, że zamiast na wyznaczonym na bilecie miejscu, przysiadł na podłodze między przedziałami. Ktoś wcześniej zajął jego fotel, co w przypadku podróży pociągami PKP nie jest niczym nadzwyczajnym.



Pasażerowie kupujący bilet w ostatniej chwili często robią to, gdy nie ma już wolnych miejsc. By choć część podróży spędzić w bardziej komfortowych warunkach, często podsiadają wolne w danym momencie fotele. Nie raz dochodzi też do pomyłek i wybrania odpowiednio oznaczonego miejsca, ale w złym przedziale. Zazwyczaj wystarczy, że "prawowity właściciel" poprosi o jego zwolnienie - sam robiłem tak wielokrotnie i nigdy nie doświadczyłem w związku z tym żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Skąd więc cały ten szum związany z reakcją aktora? Najwyraźniej Maciej Stuhr bał się afery.