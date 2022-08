Bez tego jest mnóstwo gwałtów i różnych napadów na kobiety, jakby tak zaczęły chodzić nago na plaży wszystkie to nie wiem co by się działo, nie oszukujmy się ale to jest w jakiś sposób prowokowanie mężczyzn… A nikt nikomu nie zabroni się patrzeć….



Dodam, ze mieszkam za granica, nie jestem pruderyjna ale tego po prostu nie widzę. I tyle. Walka z wiatrakiem o nic.



Jeśli mowa o równości płci na plaży, to ciekawe co Panie powiedzą o facetach w obcisłych, głęboko wyciętych slipach albo w stringach? Pewnie wywołałoby to niemałe zgorszenie u wielu…