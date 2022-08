Rogalska ma żal do Snoop Dogga. Raper przypomniał wpadkę z iluzjonistą i gwoździem

Niespodziewanie w ostatnią niedzielę materiał udostępnił na swoim obserwowanym przez ponad 75 mln osób instagramowym profilu raper Snoop Dogg. Wideo zatytułowane "Magician f*cks up a trick on live TV" podpisał "Dummy of tha week" - dotychczas polubiono je ponad 650 tys. razy.



Oczywiście dla Snoopa to jedynie zabawny filmik z sieci, który wydarzył się kiedyś komuś zupełnie obcemu - tysiące kilometrów dalej, w jakimś małym europejskim kraju. Dla Rogalskiej z kolei może być to wspomnienie dość traumatyczne - choć trudno mówić o "tragedii", szok i ból złapane okiem kamery oraz miliony kręcące bekę z tego incydentu internautów to z pewnością nie byle co.



Tak czy owak, reakcja Rogalskiej na udostępnienie materiału sześć lat później przez amerykańskiego muzyka aż prosi się o nieco bardzo zdystansowaną i humorystyczną formę - w końcu minęło już trochę czasu, a i raper nie miał nic złego na myśli. Niestety, we wspomnieniach dziennikarki tamta wpadka najwyraźniej wciąż ma kształt dramatu.