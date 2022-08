Salman Rushdie ukrywał się przed islamskimi fundamentalistami, którzy grozili mu śmiercią. W swojej najsłynniejszej książce - "Szatańskich wersetach" - w kontrowersyjny sposób opisał bowiem początki islamu. Z tego właśnie względu w krajach muzułmańskich palono jego dzieła, a Ajatollah Chomeini nałożył na niego fatwę, nakazującą każdemu muzułmaninowi zabić pisarza.



Nawet jeśli Salman Rushdie regularnie otrzymywał pogróżki, skutecznie unikał on zagrożenia. Aż do dzisiaj. 12 sierpnia, podczas odczytu na temat Stanów Zjednoczonych jako azylu dla artystów na wygnaniu, ktoś go jednak zaatakował. Nowojorska policja potwierdziła, że pisarz został dźgnięty w szyję.