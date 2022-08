Jedna z największych polskich youtuberek z trzaskiem zamyka swoją markę CBD. "Przyznaję się do porażki"

Twórczyni zaczęła od odniesienia się do komentarzy swoich widzów, którzy stwierdzili, że CBD to nie self-care. Przyznała, że self-care to praca nad samą sobą, a fizyczne produkty mogą być ewentualnie drobnym dodatkiem, uzupełnieniem. "Totalnie nie tędy droga!". Podkreśliła, że wierzy w produkty bee*zee, bo są absolutnie topowe w swojej kategorii, ale w istocie rozmijają się z ideą jej działalności.



Najbliższy tydzień to ostatni moment na zakup tych produktów z rabatem -50%; trwa czyszczenie magazynów, po upływie tygodnia sprzedaż zostanie ostatecznie zamknięta i nic sygnowanego tą marką już nigdy nie będzie dostępne.