Sex sells - Netflix przekonał się o tym dzięki Polsce. To my dostarczyliśmy platformie koronny dowód, że warto inwestować w produkcje dla dorosłych. To w końcu nasze "365 dni" do czerwoności rozgrzało użytkowników usługi na całym świecie. Po tym sukcesie serwis przejął prawa do adaptacji prozy Blanki Lipińskiej i zapowiedział, że zrealizuje ekranizacje pozostałych części trylogii. W międzyczasie wypuszczał również inne pikantne tytuły. Prócz kolejnych odsłon "Too Hot To Handle", czy "Jak urządzić sex room" znalazło się miejsce na oryginalne tytuły z naszego kraju.



Na fali popularności pierwszych "365 dni" Netflix zrealizował przecież polski film dla dorosłych "Erotica 2022", a potem skierowany do nastolatków serial "Sexify". Przyszła też zapowiadana kontynuacja adaptacji prozy Blanki Lipińskiej. I chociaż na "365 dni: Ten dzień" krytycy psioczyli z większym zacięciem niż przy poprzedniej części, to produkcja okazała się komercyjnym sukcesem na całym świecie. Teraz nadchodzi jej sequel pt. "Kolejne 365 dni".