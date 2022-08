Wykupiliście dostęp do Disney+ dla ukochanych bajek z dzieciństwa, a teraz zachwycacie się morderczym starciem młodej kobiety z plemienia Komanczów z Predatorem w "Prey"? Jeśli tak, to w następnej kolejności sięgnijcie po inną nowość platformy skierowaną do dojrzałego widza. Do serwisu Myszki Miki wpadł właśnie przesiąknięty czarnym humorem horror o pewnym kanibalu - "Fresh".