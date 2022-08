Sam Amazon również nie wydaje się pewny sukcesu "Pierścieni Władzy". Po zbieranych od fanów batach pojawiły się nawet informacje, że prace nad 2. sezonem już się opóźniają. Jego kształt zależy od sukcesu pierwszej odsłony serialowego "Władcy Pierścieni", mającej trafić na Prime Video już 2 września. Nic więc dziwnego, że Payne i McKay chcą nas przekonać, że ich produkcja nie będzie konkurencją dla "Rodu Smoka", który zadebiutuje nieco wcześniej, bo 21 sierpnia. Na ich nieszczęście, dla miłośników fantasy to będzie wielkie starcie i wszystko wskazuje na to, że to prequel "Gry o tron" okaże się zwycięzcą.