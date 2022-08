Fani Sherlocka od lat błagają o ciąg dalszy serialu. Na HBO Max obejrzycie go teraz w całości

Z okazji premiery "Sherlocka" w HBO Max warto przypomnieć sobie, że był to raczej nieoczekiwany hit. W 2010 roku BBC One po raz pierwszy przedstawiło światu nową wizję Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, za którą odpowiadali Steven Moffat i Mark Gatiss. Bohaterów przeniesiono do współczesności, a w roli tytułowego bohatera obsadzono znakomicie rokującego, ale jeszcze niezbyt popularnego aktora. To właśnie "Sherlock" otworzył Benedictowi Cumberbatchowi drzwi do wielkiej sławy i naprawdę dużych ról.



To był bardzo oryginalny format - na sezon trzy odcinki o czasie trwania zbliżonym do pełnometrażowego filmu fabularnego. Krótko, ale intensywnie i, jak się okazało, jakościowo. Pierwsze trzy odsłony cieszyły się jednogłośnym zachwytem fanów i krytyków. Niestety, czwarta okazała się niebywale rozczarowująca - narzekali na nią dziennikarze i widzowie, czego doskonałą ilustracją jest "zgnity" wynik zarówno przy "critic consensus", jak i "audience score" w serwisie Rotten Tomatoes.



Odbiorcy czuli się wywiedzeni w pole - narzekali na odarcie łotra z aury tajemniczości, kiepską formę uśmiercenia ważnej bohaterki, całkowite odejście od choćby pozornego realizmu intrygi, wtórność pomysłów, kicz, przesadę i niepotrzebne rozbuchanie. Wściekłość była tym większa, że czwarty sezon miał być zarazem finałowym. Tak słabe zakończenie tak dobrego serialu nie mogło usatysfakcjonować absolutnie nikogo.



Na szczęście dla fanów twórcy "Sherlocka" regularnie podkreślają, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.