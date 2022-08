Nowy przedmiot szkolny Historia i Teraźniejszość to prawdziwy HiT. Niestety dla Przemysława Czarnka, nie w takim kontekście jakiego, by sobie życzył. Na napisanym przez prof. Wojciecha Roszkowskiego podręczniku, komentatorzy nie pozostawiają suchej nitki. W internecie co chwilę ktoś wyciąga kolejne bzdury, które można tam znaleźć - od feminizmu porównywanego z nazizmem po stwierdzenie, że dzieci z in vitro nie sposób pokochać.



Podręcznik do HiT-u to próba indoktrynacji uczniów zgodnie z linią polityczną obecnej partii rządzącej. W końcu jego autorem jest były europarlamentarzysta PiS-u i autor książek pokroju "Bunt barbarzyńców" i "Roztrzaskane lustro - Upadek cywilizacji zachodniej". Bzdur, jakie w nim znajdziemy, należało się więc spodziewać. Prof. Roszkowski nigdy nie krył swoich poglądów i udzielał w związku z tym wypowiedzi, od których pęka głowa.