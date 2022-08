Na chwilę obecną stan Salmana Rushdiego nie jest znany. Zaraz po zdarzeniu pisarz został przetransportowany helikopterem do szpitala. Nożownik zatrzymała natomiast policja. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne doniesienia i trzymać kciuki, aby artysta wyszedł z tego cało.



*Zdj. główne: screen z wideo "Salman Rushdie on no-platforming, magical realism and America in crisis" dostępnego na YouTube.