W prologu "Nie!" Jordana Peele'a - tradycyjnie: scenarzysty, reżysera i producenta filmu - rodzeństwo OJ (Daniel Kaluuya) i Emerald (Keke Palmer) Haywoodowie traci ojca. Pewnego dnia z nieba nagle zaczynają spadać przypadkowe przedmioty codziennego użytku - monety, klucze, narzędzia. Jeden z nich trafia Otisa Seniora w głowę - synowi nie udaje się dowieźć go do szpitala na czas. Niewyjaśnione zjawisko to dopiero początek serii dziwnych zdarzeń, które z jakiegoś powodu dręczą mieszkańców wąwozu w środkowej Kalifornii.



Haywoodowie dość nieudolnie starają się prowadzić biznes po ojcu - stary Otis prowadził ranczo i wynajmował swoje odpowiednio przeszkolone konie ekipom realizującym filmy lub reklamy. Niestety, majątek topnieje, a niepowodzenia w biznesie zmuszają OJ-a do sprzedaży części zwierząt Ricky'emu Parkowi (Steven Yeun), mieszkającej w okolicy dawnej gwieździe serialu dla małoletnich widzów.



Z czasem Emerald i OJ stają się świadkami czegoś, co na zawsze może zmienić ich życie - wystarczy tylko dobrze to wykorzystać, chwycić kamerę, nakręcić materiał i spieniężyć. Niestety, nie będzie to takie proste - bohaterowie wkrótce przekonują się, że mają do czynienia z czymś niebywale niebezpiecznym i dalece odbiegającym od popularnych wyobrażeń.