Znacie to uczucie, kiedy oglądacie film w telewizji i słyszycie, jak aktor niczym zły krzyczy fuck, a lektor tłumaczy to na "motyla noga"? Podobnie wszystkie przekleństwa w swoim filmie musiał wygładzić Scott Mann. Inaczej "Fall" mogłoby nie doczekać się dystrybucji kinowej. Prawa do tej niezależnej produkcji wykupiło bowiem Lionsgate. Wytwórnia chce przyciągnąć jak największą publiczność, dlatego uparła się, że "Fall" musi otrzymać kategorię wiekową PG-13. Bohaterowie nie mogą więc bez przerwy rzucać mięsem.



W filmach z kategorią PG-13 może paść tylko jedno f-bomb (czyli słowo: fuck i jego pochodne). W "Fall" było ich znacznie więcej. To w końcu opowieść o dwóch przyjaciółkach, które utknęły na chwiejącej się wieży radiowej. Nie jest to komfortowa sytuacja, więc podczas realizacji produkcji reżyser nie myśląc o tym, do kogo kieruje swą opowieść, pozwolił aktorkom przeklinać, ile wlezie. W efekcie okazało się, że z ekranu pada jakoś o 30 wulgaryzmów za dużo.