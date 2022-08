Pierwszy pokrzywdzony przez Polskę znowu marudzi. Mata w nowym kawałku nawija w kółko o tym samym

O czym tym razem nawija Mata? Cóż, właściwie o tym samym, co ostatnio (znajdując też trochę miejsca na wspomnienie o paskudnej sytuacji, kiedy ktoś podszywający się pod Centralne Biuro Śledcze poinformował państwa Matczaków o śmierci syna). Braggowe wersy przerywane są aluzjami do policji i głośnego zatrzymania; pojawiają się oskarżenia o szantaż i wgranie na telefon podsłuchu - Pegasusa. Do zatrzymania rapera doszło w styczniu, a ja mam wrażenie, że od tej pory chłopak nie mówi o niczym innym. Odwołania do problemów z prawem zdominowały jego kawałki, artystyczną narrację i cały wizerunek.



Ja widzę to tak - chłopaka zgarnęli na dołek za gram, czyli spotkała go dokładnie ta sama sytuacja, która niemal codziennie spotyka wielu innych rekreacyjnie palących trawę młodych ludzi. Jasne, sprawy nie umorzono (przy takich ilościach zdarza się to bardzo często), nie doszukiwałbym się jednak w ciąganiu rapera po sądach wielkiej zemsty PiS-u, któremu raper rzekomo "zaszedł za skórę", a raczej konsekwentnej prawnej reakcji na bezczelność i brak skruchy.



Nie zrozumcie mnie źle - nie mówię, że to jest w porządku. Przeciwnie: moje stanowisko odnośnie posiadania marihuany jest bardzo liberalne; sam jestem zresztą zwolennikiem depenalizacji i wkurza mnie, że zwykłe dzieciaki za kilka skitranych w kieszeni zielonych sztuk mają problemy i brudy w papierach.



Mam jednak wrażenie, że Mata wpadł w spiralę obsesji, manii prześladowczej - ze zwykłego pospolitego zatrzymania uczynił swój sztandar, nieustannie wracając do tematu i nie mówiąc właściwie o niczym innym. "Wyspa nadziei", "Patoprohibicja", "JESTEM POJ384NY" - wszędzie wersy o policji, więzieniu, zatrzymaniu czy przeszukaniach. Ba, policja i trawa to potężna część jego "prezydenckiego orędzia" (tak jakby kraj nie mierzył się z poważniejszymi problemami). Chłopie, uspokój się, po prostu zgarnęli cię na cztery-osiem.



Powtórzę: to nie tak, że ja się z tym wszystkim nie zgadzam - szkoda tylko, że jedna głupia sytuacja zredefiniowała twórczość tego chłopaka, który udowodnił już, że lubi i potrafi z luzem opowiadać o różnych aspektach otaczającego go świata. I choć zdaję sobie sprawę, że wspomniany incydent mógł bardzo go dotknąć (może odrobinę zbyt bardzo - cóż, wrażliwa dusza), ze zniecierpliwieniem czekam na powiew świeżości w wersach w kolejnych numerach i rezygnację z tej monotematyczności.