Ty też byłeś wściekły na zakończenie "Gry o tron"? George R.R. Martin się ciebie boi, serio

Swój żal pisarz wylał ostatnio w rozmowie z New York Timesem. Wprost mówi tam o swoim malejącym wpływie na "Grę o tron", który po części wynikał z chęci skupienia się na "Wichrach zimy". Była to też jednak świadoma decyzja obu showrunnerów. Martin do dzisiaj nie zna ich motywacji i odpowiada dziennikarzowi, że powinien zapytać się o to samych zainteresowanych. Fani twórcy mogą być natomiast spokojni, bo "Ród Smoka" nie powtórzy podobnego scenariusza. Po pierwsze dlatego, że George R.R. Martin jest znacznie bardziej zaangażowany w spin-off, a jeden z showrunnerów jest jego bezpośrednim protegowanym.