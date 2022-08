Twórca "Breaking Bad" wraca do korzeni. I sądzę, że zrobi coś w klimacie "Z Archiwum X"

Za chwile do końca dotrze jeden z najważniejszych seriali ostatnich dekad, czyli "Better Call Saul". Spin-off "Breaking Bad" będzie końcem pewnej ery w historii telewizji. Jego twórca, Vince Gilligan, nie planuje robić sobie jednak przerwy od telewizji. Twórca szykuje kolejny serial i widać w nim, że wraca do swojego poprzedniego projektu.