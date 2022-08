Influencerzy rozpijają młodych Polaków. Maffashion zbiera baty nie bez powodu

Co mają jednak do tego celebryci? Czy można powiedzieć, że reklamująca właśnie piwo Maffashion faktycznie dokłada swoje trzy grosze do rozpijania mieszkańców naszego kraju? Otóż można. Śpiewak cytuje naukowców, którzy podają dwa najskuteczniejsze narzędzia ograniczenia spożycia alkoholu: cena i dostępność. Tymczasem - jak wielokrotnie przekonywał Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ponad 67 proc. naszych rodaków uważa alkohol za coś zupełnie normalnego i powszechnego. Lekceważymy go.



Wszechobecność napojów wyskokowych sprawiła, że są one stałym elementem naszej codzienności. Do czego przyczyniły się też reklamy. W 2013 roku byliśmy na drugim miejscu w Europie (po Brytyjczykach) w rankingu największej liczby emitowanych reklam alkoholu, a od tego czasu liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie.