Choć może się wydawać, że na rynku serwisów VOD jest już tłoczno, to nie do końca prawda. Cały czas jest miejsce dla nowych, ale żeby taki start się udał, mając za konkurencję potężnego Netfliksa, lubianego Disney+ czy rozwijające się HBO Max, trzeba mieć pomysł, zasoby i przede wszystkim świetne treści. A SkyShowtime, który jeszcze w tym roku ma pojawić się w Polsce, ma wszystkie te atuty.



Cześć z was może pomyśleć, że to nie "nowy serwis VOD", a że "kolejny" i w ogóle, że za dużo ich jest. Ja jednak bardzo nie zgadzam się z podejściem, że mniej znaczy lepiej. Pamiętam czasy, gdy w zasadzie jedynym serwisem VOD w Polsce z modelem subskrypcyjnym był Netflix, a HBO stawiało nieśmiałe kroki, żeby mu dorównać i - jeśli chodzi o liczbę treści - było po prostu biednie.