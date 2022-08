"Powódź '97" jak polski Czarnobyl. Świetny dokument na YouTubie pokazuje skalę zaniedbań

System monitorowania i ostrzegania wówczas nie istniał. Trudno było jednak przeoczyć poważne podniesienie poziomu wody w rzekach - alarmy i sygnały były jednak uparcie ignorowane. 7 lipca kierownik stacji badawczej poinformował, że zagrożenie już minęło - stan wody zaczął opadać. Nie było to prawdą. Ze względu na ten śmiertelnie poważny błąd nikt nie zarządził ewakuacji. Ufający władzom mieszkańcy miast siłą rzeczy również nie podjęli żadnych działań.



Jako pierwsze pod wodą znalazły się Prudnik i Głuchołazy. Późnym wieczorem 7 lipca fala przelała się przez wały, zalewając jedną trzecią Kłodzka. Do miasta nie można było dojechać, a ewakuacja stała się możliwa jedynie drogą powietrzną. Mieszkańcy na dachach budynków czekali na ratunek. A to był dopiero początek.



Sprawę bagatelizowano również w innych miejscowościach. Zapewniano, że zabezpieczenia dadzą sobie radę. Żartowano. A potem ludzie zaczęli się topić. Tkwili na dachach i drzewach, przemarznięci, przerażeni i wyczerpani, próbując ratować, co tylko się da - czyli niewiele. Dostawy prądu zostały przerwane. "Gorzej niż wojna, bo przed wojną można było uciec" - mówi jedna z kobiet w materiale. Pomiędzy 18 a 22 lipca wystąpiła druga fala opadów, która spowodowała jeszcze większe wezbrania.



Przerażającą skalę zniszczeń można było ocenić dopiero wtedy, gdy woda przepłynęła dalej, obnażając zrujnowane ulice i budynki. Wówczas dał o sobie znać głód i brak środków do życia. Zginęło 56 osób, a w wyniku samobójstw - kolejnych 50. Utonęło blisko milion zwierząt hodowlanych, których nie dało się ewakuować. Straty w Polsce oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów.