Serial "Paper Girls" od Amazona tak mnie wciągnął, że obejrzałem go za jednym razem

"Paper Girls" zbindżowałem od razu i trochę sam się sobie dziwiłem. Bo ani to serial przesadnie odkrywczy, ani jakoś wybitnie nie zrealizowany. Z drugiej jednak strony oferuje on dokładnie to, czego esencją powinno być science fiction jako gatunek – mówi prawdę o nas, stawiając bohaterów w sytuacjach, które są niemożliwe w naszym, realnym świecie. Przymykam oko na niedociągnięcia, kilka fabularnych problemów i powolny początek, bo mnie ten serial trafił dokładnie tam, gdzie powinien. A to już coś.



