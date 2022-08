Groot jest jednym ze słynnych Strażników Galaktyki w komiksach Marvela oraz filmach aktorskich na ich podstawie. Debiut zaliczył już w listopadzie 1960 r. w zeszycie "Tales to Astonish" #13, co czyni go starszym od Fantastycznej Czwórki, Spider-Mana i X-Menów. Jego wariant z MCU zginął jednak tragicznie, a w ekipie kosmicznych superbohaterów z przypadku zastąpił go jego potomek, Baby Groot. Disney postanowił nam przybliżyć tę uroczą postać.