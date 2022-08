Trylogia "Władcy Pierścieni" uważana jest za jedną z najlepszych i najbardziej wpływowych serii w historii kina. Zdobyła zarówno uznanie widzów, jak i krytyków, zarabiając prawie trzy mld dolarów i zdobywając 17 Oscarów (łącznie miała 30 nominacji). To było wielkie przedsięwzięcie i równie duży sukces, którego ojciec chciał zapomnieć, że to on za nim stał.



Peter Jackson rozważał niekonwencjonalne metody, aby nie spoglądać na zrealizowaną przez siebie trylogię, jak jej twórca. Chciał poddać się hipnozie, aby zapomnieć, że to właśnie on zrobił "Władcę Pierścieni". Pragnął bowiem stać się jednym ze zwykłych widzów - fanem swoich filmów.