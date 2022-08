Konrad Skolimowski przez długi czas był znany głównie z roli Patryka w serialu "Barwy szczęścia". Teraz cieszy się z sukcesów na polu muzyki popularnej i wygranej walki w oktagonie z Jasiem Kapelą. Największym hitem Skolima jest niewątpliwie numer "Wyglądasz idealnie", o którym wspomina na każdym nagraniu zapowiadającym kolejny koncert. Kawałek stał się jego flagowcem - w dwa miesiące nabił ponad 42 mln wyświetleń. A ostatnio licznik przebił 47 mln odsłon i zbliża się do kolejnej granicy.



To ewidentny hit tego lata i w sumie trudno się dziwić, skąd ten wzrost zainteresowania. Skolim podrasował swoją rozpoznawalność przez aferę z uderzonym na konferencji Kapelą i późniejsze zwycięstwo już w oficjalnej walce. Większość słuchaczy disco polo raczej nie przepada za Jasiem Kapelą (przede wszystkim za sprawą jego poglądów) i bardzo chciała zobaczyć, jak ten pada na deski. Skolim dostarczył im tej satysfakcji.



Sam numer spełnia zresztą większość wymagań letniego bangera. Wokalista ma dość przyjemny głos, a do tego w tym numerze nieco go moduluje, upodabniając brzmienie śpiewu do popularnego Sobla. Wielu komentujących zwróciło uwagę, że Skolim w "Wyglądasz idealnie" brzmi inaczej niż zwykle i łatwo pomylić go ze wspomnianym artystą. Poza tym brzmienie może wpaść w ucho, a tekst jest - jak to w disco polo - prosty i chwytliwy. A przy tym absolutnie okropny i skrajnie seksistowski.