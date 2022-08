Co ciekawe, twórcy czasem celowo dobierają jak najmniej atrakcyjne potrawy do sceny, w której bohaterowie coś konsumują. Głównie po to, by nie odwracały one zanadto uwagi od gry aktorskiej i dialogów. Oczywiście, w filmach, gdzie te potrawy powinny mieć znaczenie wizualne, sprawa ma się inaczej - potrzebny jest im look a la "gotowe na Instagrama".



I tak półmiski z kawiorem mogą być w istocie pełne pomalowanego styropianu (tu kłania się polski "V.I.P." z 1991 roku). Sztuczne jedzenie bywa niezbędne. Jak już wspominałem przy okazji "Harry'ego Pottera", to prawdziwe szybko się psuje, zwłaszcza w świetle mocnych lamp na planie. Jasne, można wielokrotnie wymienić je na świeższe, ale jest to wyjątkowo uciążliwe i kosztowne.