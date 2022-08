Skoro z serialowej Kamali Khan zrobiono już mutantkę (przynajmniej na pierwszy rzut oka...), to może to jest również dobry moment i na to, by zreinterpretować Profesora X i Magneto? Historię ich trudnej przyjaźni i rywalizacji opowiadano wiele razy. Gdyby jednego z (albo obu!) tych bohaterów zagrał Giancarlo Esposito, ich historia musiałaby zostać w dużym stopniu przepisana, co mogłoby wprowadzić pewien powiew świeżości.