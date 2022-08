Kim są ludzie, którzy ratują dręczone zwierzęta? DIOZ działa wtedy, gdy dzieje się krzywda

Jesteśmy oskarżani o wszystko, ale jeszcze nikomu nie udało się przedstawić dowodów co do braku zasadności przynajmniej jednej interwencji. Nie udało się też nikomu wykazać - a wielu próbowało - że doszło do jakiejś malwersacji środkami pieniężnymi, bo to są najczęstsze zarzuty. Dla niektórych skrajne zaniedbanie i cieknące guzy nowotworowe nie są skrajnym znęcaniem się nad zwierzęciem, a dla nas owszem. Jeśli ktoś tak postępuje, to trzeba to ujawnić i pokazać.



My urośliśmy, więc urosła też liczba naszych przeciwników. A gdyby pan tak przejrzał te osoby atakujące nas na różnych stronach, to przekonałby się pan, że ma do czynienia z lobby futrzarzy, czyli hodowców zwierząt futerkowych, z którymi przecież bardzo się walczy i chce się wprowadzić jakieś zmiany systemowe, żeby tego zabronić. Albo z osobami, którym odebraliśmy zwierzęta. Spora część to anonimy.



My przy takiej skali działalności nabraliśmy gruboskórności - pogodziliśmy się z tym, że żyjemy w takim społeczeństwie. Nieważne co zrobisz, i tak zawsze zaskarbisz sobie czyjąś wrogość. Oczywiście, jesteśmy radykalni w swoich działaniach, musimy być - ale nasz radykalizm mieści się w granicach prawa. Jeśli ustawa mówi, że możemy odebrać zwierzę w sytuacji istnienia zagrożenia zdrowia, to dla nas jest już sygnał. Przywiązany do budy pies w pełnym słońcu, pozbawiony kropli wody - dla niektórych to za mało, a dla nas to oczywiste zagrożenie dla tego zwierzęcia. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przez trzy czy cztery lata udać się do lekarza ze zwierzęciem, które straciło połowę sierści - to również jest zagrożenie zdrowia. Nie mamy na to wpływu, ale nie zamierzamy się tym przejmować. Realizujemy swoją ideę i nie przestaniemy tego robić.