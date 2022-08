Zanim Darren Aronofsky w ogóle mógł wziąć we własne ręce przyszłość Batmana, jeden z najpopularniejszych komiksowych bohaterów musiał wpaść w olbrzymi kryzys. Pamiętacie "Batmana i Robina"? Tak, to ten film, w którym Mr. Freeze chciał ochłodzić planetę, Poison Ivy pragnęła zasadzić więcej roślin, a my i tak kibicowaliśmy przebranemu za nietoperza bogatemu właścicielowi korporacji. Lata 90. były bowiem dziwne dla fanów Człowieka Nietoperza. Jeszcze w 1989 roku Tim Burton dał nam "Batmana". Okazał się on olbrzymim sukcesem, równie komercyjnym. Na fali jego popularności reżyser stworzył jednak jeszcze bardziej mroczny i pokręcony "Powrót Batmana".



Klimat tej produkcji wystraszył Warner Bros. Hollywoodzkie studio zatrudniło więc Joela Schumachera, aby sprawił, że zabawki na licencji serii będą dobrze komponować się z Happy Mealami w McDonald's. Fani jakoś jeszcze przełknęli "Batmana Forever". "Batman i Robin" był już jednak aż nadto kreskówkowy i campowy. Swoją stylistyką za bardzo przypominał "Batmana" z Adamem Westem, a do tego spod kostiumu głównego bohatera przebijały się sutki grającego go aktora. Film na siebie zarobił, ale jego box office'owy wynik i tak zawiódł oczekiwania Warner Bros. Wytwórnia doszła do wniosku, że czas zrewitalizować kinową markę Człowieka Nietoperza.